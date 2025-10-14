الرياض - كتبت رنا صلاح - من الفواكه النادرة التي لا يعرفها الكثير هي فاكهة الرامبوتان ، وأنه في هذه الأيام يستقبل السوق المصري ضيفًا جديدًا استوائيًا غير مألوف، حيث أخذت فاكهة الرامبوتان كما يطلق عليها لقب “فاكهة خارقة” تغزو الأسواق بكثرة وقد أُعجب الكثيرون بمظهرها الفريد وطعمها الرائع، وبالرغم من ارتفاع سعر الكيلو الواحد من هذه الفاكهة إلا أنها ربما تفتح آفاقًا جديدة في عالم الفواكه المصرية.

"فاكهة خارقة" تزرع في مصر تحميك من السرطان … يا سعدك يا هناك لو زرعتها هتبقي من الأغنياء لو نجحت

تأتي فاكهة الجنة كما يطلق عليها البعض أو فاكهة الرامبوتان تحت قائمة الفاكهة الاستوائية ذات الحجم المتوسط وهي متأصلة في كل من ماليزيا، إندونيسيا، سريلانكا وبعض الدول الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا، فهي من الفواكه الاستوائية الشهيرة.

من المعروف أن هذه الفاكهة تنمو بشكل فعال في المناطق الاستوائية حيث تتأرجح درجات الحرارة فيها من اثنين وعشرون إلى خمسة وثلاثون درجة مئوية، فضلًا عن حاجتها الشديدة للرطوبة العالية بجانب شبكة صرف جيدة.

سعر فاكهة الرامبوتان

يختلف سعر فاكهة الرامبوتان المزروعة في مصر عن الرامبوتان المستوردة المزروعة في بلدها الأصلي في المناطق الاستوائية ، حيث يصل سعر فاكهة الرامبوتان الأستوائية – 1455 جنيه مصري للكيلو ، بلد المنشأ تايلاند ، ليس لدينا علم بسعر فاكهة الرامبوتان المزروعة في مصر.

الرامبوتان يغزو الأسواق المصرية

في الآونة الأخيرة بدأ انتشار فاكهة “الرامبوتان” داخل الأسواق المصرية وفي المحلات الكبرى، وبلغ سعر الكيلو الواحد منها قيمة 1000 جنيه وذلك لأنها ذات مميزات عظيمة وفائدة كبيرة للجسم ناهيك عن المذاق الجميل والخاص الذي تنفرد به، وحتى الأن لا يتم زراعة هذه الفاكهة في مساحات واسعة داخل مصر وتم زراعتها في أماكن محددة مثل المناطق الساحلية وداخل المحميات الزراعية من أجل توفير البيئة المثالية لنموها.

بدأ المزارعون يولون اهتمامًا بالغ بزراعة الفاكهة الاستوائية الشحيحة ومنها “الرامبوتان” كما انتشرت بعض الصفحات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها “فيسبوك” والتي تقوم ببيع شتلات لهذه الشجرة لتشجيع الهواة والمزارعين على زراعتها.

لماذا يجب تناول فاكهة الرامبوتان؟ فوائد رائعة

تمتلك سعرات حرارية قليلة وممتلئة بالماء والألياف الغذائية مما يجعلها فعالة لخسارة الوزن حيث تعزز الشعور بالشبع لساعات طويلة.

تقدم للجسم الألياف الغذائية بنوعيها القابلة للذوبان والغير قابلة وهذا تحسن من أداء الجهاز الهضمي.

ترفع قدرة الجهاز المناعي للجسم وبالتالي مكافحة الجراثيم التي تدخل إلى الجسم.

تحتوى ثمار هذه الفاكهة على مغذيات كثيرة مفيدة للجسم مثل “البروتينات”، “الدهون”، “السكريات” “والألياف”، فضلا عن بعض العناصر الهامة أبرزها “calcium”، ” potassium”.

تعد منبعًا لفيتامين سي الذي يعتبر أحد أنواع المواد المكافحة للأكسدة ويكبح تكوين الجذور الحرة التي تُسبب تلف الخلايا بالجسم وبالتالي تعتبر الفاكهة فعالة في الحماية من الإصابة بمرض السرطان.

فيما تستخدم هذه الفاكهة؟