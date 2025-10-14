العالم اليوم - إسرائيل تعلن تحديد هوية 4 رهائن.. قتلوا لدى حماس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن تحديد هوية 4 رهائن.. قتلوا لدى حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 01:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه تمكن من تحديد هوية 4 رهائن قتلوا خلال فترة احتجازهم لدى حماس.

وقال الجيش في بيان: "بعد استكمال عملية التعرف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلات الرهائن غاي إيلوز، وبيبين جوشي، إضافة إلى رهينتين قُتلتا لم يُسمح بعد بنشر اسميهما بناءً على طلب العائلات، بأن ذويهم أُعيدوا للدفن".

وأضاف البيان: "وبحسب المعلومات والاستخبارات المتوفرة لدينا، أُصيب غاي إيلوز واختُطف وهو على قيد الحياة بعد فراره من حفل نوفا إلى منطقة تل غاما، على يد تنظيم حماس. وتوفي غاي متأثرا بجراحه بعد أن لم يتلقَّ علاجا طبيا مناسبا أثناء أسره لدى حماس، وكان يبلغ من العمر 26 عاما عند وفاته. وستُوضع الاستنتاجات النهائية بعد استكمال فحص ظروف الوفاة في المعهد الوطني للطب الشرعي".

وتابع: "بحسب المعلومات والاستخبارات المتوفرة لدينا، اختُطف بيبين جوشي، وهو يحمل الجنسية النيبالية، عن عمر 23 عامًا من ملجأ في كيبوتس علوميم، على يد تنظيم حماس. ويُقدَّر أنه قُتل في الأسر خلال الأشهر الأولى من الحرب. وستُوضع الاستنتاجات النهائية أيضا بعد استكمال فحص ظروف الوفاة في المعهد الوطني للطب الشرعي".

وختتم الجيش البيان بالقول: "يُطلب من حماس الوفاء بجانبها من الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم ولدفنهم بشكل لائق".