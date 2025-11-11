نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة يوجه انتقادات حادة للزمالك ويثني على أليو ديانج في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد حمودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، رأيه حول منافسات السوبر المصري والذي توج به النادي الأهلي بعد تفوقه على الزمالك بهدفين دون رد في النهائي.

وأشار حمودة خلال استضافته في برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إلي وجود علامات استفهام حول مواجهات الزمالك المتكررة لبيراميدز في نصف نهائي السوبر، مؤكدًا أن المنطق لا يبرر احتلال بيراميدز المركز الرابع، ووصف أداء الفريق مع الزمالك بأنه “طيب أوي”.

وأضاف أن الزمالك حصل على المركز الثاني في السوبر ولم يسجل أي أهداف، مؤكدًا أن النادي مقصر في حق نفسه.

وفي سياق الحديث عن سيراميكا كليوباترا، أوضح حمودة أن الفريق متعود على الخسارة أمام الأهلي، وأن غياب صديق إيجولا جاء نتيجة خلاف مع الجهاز الفني.

وعبر حمودة عن دهشته من فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر، مشيدًا بأداء لاعبي الأهلي، وخاصة أليو ديانج الذي وصفه بـ”القلب النابض لوسط الفريق” واستحقاقه 100 مليون جنيه بحالته الفنية الحالية.

كما علق على التحكيم، مؤكدًا أن أحمد عبد الرؤوف تعامل مع مباراة بيراميدز بشكل جيد ولكنه أخطأ في مواجهة الأهلي، وأبدى استغرابه من عدم البدء بأحمد ربيع أمام الأهلي.