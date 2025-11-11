نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر يعلن موقف الزمالك من قداح والشكوى ضد زيزو ويشيد بجون إدوارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، آخر المستجدات بشأن قيد اللاعبين وعلاقة الإدارة باللاعبين.

وأكد نصر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على قيد اللاعب قداح، مشيرًا إلى أن اللاعب ابن النادي، وفي حال فشل القيد سيتم تسجيله في يناير المقبل.

كما نفى نائب الرئيس تقديم النادي أي شكوى ضد زيزو بسبب مخالفة بروتوكول تسليم الميداليات، لكنه شدد على رغبة الإدارة في تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وفي سياق آخر، أشاد هشام نصر بعلاقة مجلس إدارة الزمالك بجون إدوارد، واصفًا إياها بأنها “أكثر من رائعة”، مشيرًا إلى أن يمتلك رؤية وفكرًا كبيرًا، وأضاف: “تربيت في نادي الزمالك وهو من صنع اسمي”.