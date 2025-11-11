نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي استقرت على رفع عرضها المالي لتجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج إلى 1.5 مليون دولار في الموسم، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، في محاولة لإقناع اللاعب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم الرحيل بنهاية عقده الحالي مع نهاية الموسم.

وأكد الغندور خلال برنامجه لـ ستاد المحور، أن خطوة رفع العرض جاءت بناءً على توصية مباشرة من الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي طالب بضرورة تجديد عقد ديانج باعتباره أحد أهم ركائز خط الوسط في التشكيل الأساسي، وكذلك لقدرته على منح التوازن للفريق في وسط الملعب.

وأضاف الغندور أن الأهلي سيبدأ جولة مفاوضات قوية مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد العقود مبكرًا والحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للموسم الجديد والاستحقاقات الإفريقية.

ويأمل الأهلي في الوصول لاتفاق نهائي يضمن بقاء اللاعب المالي داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية الخارجية بالتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.