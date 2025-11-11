نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام العملية الانتخابية في اليوم الأول واستعدادات مكثفة لاستقبال الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مصر اليوم، الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق، وإقبال متزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع في عدد من المحافظات، وذلك بعد يوم أول شهد انتظامًا كبيرًا في سير العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة ميدانية دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

اليوم الأول.. انطلاقة ناجحة وتنظيم دقيق

شهد يوم أمس، الإثنين 10 نوفمبر 2025، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت في عدد من المحافظات من بينها الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، الفيوم، بني سويف، أسوان، والبحيرة، حيث بدأت اللجان في استقبال الناخبين منذ الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة.

وأكدت غرف العمليات المركزية بالمحافظات انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات تذكر، مع التزام تام من الناخبين بالإجراءات والتعليمات المقررة. كما واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها اللحظية لسير التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الإثنين، أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل في جميع المحافظات المشمولة بالمرحلة الحالية، مؤكدًا أن اللجان تعمل بكامل طاقتها وتحت إشراف قضائي شامل لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.

تعامل سريع مع الكثافات في بعض المحافظات

أوضح مدير الجهاز التنفيذي أن عددًا من المحافظات، أبرزها أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم، شهدت خلال الساعات الأولى من يوم الإثنين كثافات ملحوظة داخل اللجان الفرعية، نتيجة الإقبال الكبير من الناخبين، وهو ما تم التعامل معه على الفور من خلال فرق الدعم الميدانية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن فرق الدعم قامت بإعادة توزيع الناخبين على اللجان المجاورة، وتنظيم مسارات الدخول والخروج لتجنب التكدسات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية لم تشهد أي تعطيل في التصويت أو تأخير في مواعيد الإغلاق.

كما شدد مدير الجهاز التنفيذي على أن الهيئة تتابع الموقف الميداني لحظة بلحظة عبر غرف العمليات المركزية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية تم تطبيقها بدقة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، لضمان سير اليوم الانتخابي في أجواء آمنة ومستقرة.

التنسيق بين التعليم والهيئة الوطنية للانتخابات

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دعمها الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تخصيص المدارس كمقار انتخابية في المحافظات المشاركة، حيث تم تسليمها للجهات المختصة عقب انتهاء اليوم الدراسي يوم الأحد، لتبدأ أعمال التجهيز والتعقيم والفرش استعدادًا للتصويت.

وأكدت الوزارة أن الدراسة استمرت بصورة طبيعية في المدارس غير المخصصة كمقار اقتراع، بينما حصل الطلاب في المدارس المستخدمة في العملية الانتخابية على إجازة مؤقتة، مع التزام المعلمين والإداريين بالحضور لدعم اللجان لوجستيًا وتنظيميًا.

كما تم التنسيق مع أجهزة الأمن والمحليات لتأمين محيط المدارس وضمان سهولة وصول الناخبين، إلى جانب متابعة غرف العمليات التعليمية لتقديم أي دعم ميداني عند الحاجة.

الاستعداد لفجر الثلاثاء.. جاهزية شاملة لليوم الثاني

ومع نهاية اليوم الأول، عقدت المحافظات اجتماعات تقييم عبر غرف العمليات لمراجعة الملاحظات ومعالجة أي تحديات قبل انطلاق اليوم الثاني، فيما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المقار الانتخابية لتأمين استقبال الناخبين مجددًا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقامت الأجهزة الأمنية بتعزيز تواجدها في محيط اللجان، خاصة في المحافظات التي شهدت كثافات أمس، مع تطبيق خطط مرورية جديدة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة الناخبين. كما جرى التأكد من جاهزية صناديق الاقتراع والقوائم الانتخابية والإضاءة والتهوية داخل المدارس قبل دوت الخليج مباشرة.

من جانبها، واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم خدمات الاستعلام عن اللجان عبر موقعها الإلكتروني، وخدمة الرسائل النصية (5151)، والخط الساخن (141)، وذلك لتسهيل وصول الناخبين وتجنب الازدحام أمام المقار الانتخابية.

مع انطلاق اليوم الثاني من التصويت صباح اليوم، تشير التقارير الأولية إلى زيادة تدريجية في نسبة الإقبال بالمقارنة مع الساعات الأولى من يوم الإثنين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية، حيث توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان تعمل بصورة طبيعية، وأن القضاة والمشرفين متواجدون منذ الصباح الباكر، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية من مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي في ختام مؤتمره على أن الانتخابات تسير في أجواء هادئة ومنظمة، وسط مشاركة فعالة من المواطنين، وتعاون كامل بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج وفق الجدول الزمني المحدد.

مصر تستكمل استحقاقها الديمقراطي

ومع مواصلة عملية التصويت حتى مساء اليوم، تؤكد المؤشرات العامة أن مصر تمضي بثبات نحو استكمال استحقاقها البرلماني وسط وعي شعبي متزايد بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل الحياة النيابية.

ويجسد المشهد الانتخابي الحالي تعاونًا مثاليًا بين الدولة والمواطن في دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة، في أجواء من الأمن والانضباط والتنظيم الدقيق.