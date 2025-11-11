العالم اليوم - الشرع: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا

انتم الان تتابعون خبر الشرع: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:16 صباحاً - قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إن وضع سوريا مختلف عن الدول التي دخلت في "الاتفاقيات الإبراهيمية"، مؤكدا أن بلاده لن تدخل في "مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا".

ونقلت الإخبارية السورية عن الشرع في مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، قوله "لا محادثات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي، والولايات المتحدة قد تتوسط لنوع من المفاوضات".

وفي المقابلة قال الشرع إن سوريا دخلت عصرا جديدا بعد سقوط النظام السابق، وستبني استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف الشرع أنه "لم يعد ينظر إلى سوريا كتهديد أمني بل كحليف جيوساسي".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة لمناقشة تفاصيل الحرب ضد داعش مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الارتباط بالقاعدة أصبح من الماضي ولم أناقشه مع ترامب".

وأكد الشرع أنه التقى مع والدة أوستن تايس (الصحفي الذي تم احتجازه في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس 2012، ولم يتم العثور عليه حتى الآن)، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على معلومات عنه وعن باقي المفقودين".

وفي معرض حديثه، قال الشرع: "لدينا 250 ألف مفقود في سوريا".

وعن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال الشرع: "بحثنا مع الرئيس ترامب رفع العقوبات عن بلادنا، وفرص الاستثمار في سوريا وبناء استراتيجية جديدة مع واشنطن".