نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قصف إسرائيلي لحي الشجاعية في غزة بعد توقيع اتفاق وقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة فلسطينيين جراء إطلاق طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال النار على مجموعة من الفلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم المدمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط منطقة الشاكوش شمال مواصي رفح، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران مسيرة في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي عدوان الاحتلال الجديد رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخرًا بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، والذي يقضي بوقف شامل للعمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 67 ألفًا و869 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 170 ألفًا و105، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع وخطورة الأوضاع الميدانية في بعض المناطق الشرقية من القطاع.