عاجل- ترامب: بوتين لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو تواصل التصعيد العسكري رغم الدعوات الدولية للحل السلمي.

وأكد ترامب أن استمرار العمليات العسكرية يعرقل أي جهود لإعادة الاستقرار إلى أوروبا الشرقية، موضحًا أن الولايات المتحدة تتابع التطورات الميدانية في أوكرانيا عن كثب، وتعمل على دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

اتهام مباشر لموسكو

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده قدمت عدة مبادرات سياسية تهدف إلى وقف الحرب، لكن القيادة الروسية "ما زالت ترفض أي خطوات جادة نحو التهدئة".

وقال ترامب إن الموقف الروسي الحالي يؤكد أن الكرملين يسعى إلى الصراع لتحقيق مكاسب استراتيجية، مؤكدًا أن هذا السلوك "لا يخدم مصالح الشعب الروسي ولا الأوكراني".

واشنطن تدعو إلى تسوية عاجلة

وشدد ترامب على أن واشنطن ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي لدفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار المعاناة الإنسانية في أوكرانيا".

وأضاف أن إدارته تعمل بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين لإيجاد "حل عملي وعادل" يضمن وحدة الأراضي الأوكرانية ويوقف نزيف الحرب.