نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس كولومبيا: سنرسل الذهب المصادر من مهربي المخدرات لعلاج أطفال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس كولومبيا، في تصريحات رسمية، أن بلاده قررت إرسال كل كميات الذهب المصادَرة من شبكات تهريب المخدرات، للمساهمة في توفير الرعاية الطبية للأطفال المصابين في قطاع غزة.

وأوضح الرئيس الكولومبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف إنساني وأخلاقي تتبناه بلاده دعمًا للشعب الفلسطيني، وللتخفيف من آثار الحرب المدمّرة التي شهدها القطاع مؤخرًا.

رسالة تضامن من أمريكا اللاتينية

وأكد الرئيس أن القرار يعكس تضامن كولومبيا مع غزة ومعاناة المدنيين والأطفال، مشيرًا إلى أن الحكومة الكولومبية تعمل بالتنسيق مع منظمات دولية لإيصال المساعدات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن بلاده ستواصل دعم الجهود الإنسانية في المنطقة، مشددًا على أن “ثروات الإجرام يجب أن تتحول إلى أدوات لإنقاذ الأرواح، لا لدمارها”.

الذهب من الجريمة إلى الحياة

وبيّن أن العائد من بيع الذهب المصادَر سيتم توجيهه إلى تمويل المستشفيات الميدانية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية للأطفال الذين أصيبوا خلال الحرب، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل رسالة رمزية بأن “الإنسانية أقوى من العنف”.