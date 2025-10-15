العالم اليوم - باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف إطلاق النار لـ48 ساعة

انتم الان تتابعون خبر باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف إطلاق النار لـ48 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 05:21 مساءً - وافقت باكستان وأفغانستان، الأربعاء، على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، حسبما أفادت حكومتا البلدين، بعد مواجهات عنيفة عبر الحدود في الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة خارجية باكستان في بيان، إن "الحكومة ونظام طالبان الأفغانية قررا وقفا لإطلاق النار مؤقتا اعتبارا من الساعة 18.00 (بالتوقيت المحلي) خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وفي كابل، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد: "بناء على طلب وإصرار الجانب الباكستاني، سيتم تطبيق وقف إطلاق النار بين البلدين مساء اليوم".

وأضاف مجاهد: "كما توجه الإمارة الإسلامية تعليمات لجميع قواتها بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بعد الساعة الخامسة والنصف، طالما لم يقم أي طرف بالاعتداء".