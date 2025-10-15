رمضان 2026.. ريم مصطفى تشارك يوسف الشريف بطولة "فن الحرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «فن الحرب» انضمام الفنانة ريم مصطفى رسميًا إلى فريق العمل، لتشارك النجم يوسف الشريف في واحد من أكثر الأعمال الدرامية انتظارًا في موسم رمضان 2026، في عودة قوية للنجم بعد غياب دام أربع سنوات عن الساحة الرمضانية.

ويحمل المسلسل طابعًا اجتماعيًا مشوّقًا، تتخلله أجواء من الغموض والإثارة، وهي السمة التي اعتاد عليها جمهور يوسف الشريف في أعماله السابقة التي رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما المصرية الحديثة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026.

المسلسل من تأليف الكاتب عمرو سمير عاطف، إخراج محمود توبة، وإنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف عام مصطفى العوضي، ويواصل فريق عمل «فن الحرب» حاليًا اختيار باقي أبطال المسلسل، حيث لم يتم الاستقرار بعد على القائمة النهائية للمشاركي.

ويشهد العمل عودة يوسف الشريف إلى الدراما بعد غياب منذ آخر أعماله «كوفيد 25» الذي عُرض في رمضان 2021، حيث تناول قصة خيالية تجمع بين التشويق والخيال العلمي، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.

جدير بالذكر أن الفنانة ريم مصطفى كانت قد شاركت في ماراثون رمضان الماضي من خلال مسلسل «سيد الناس»، الذي جمعها بعدد كبير من النجوم، أبرزهم عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، وإنجي المقدم، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا لافتًا تحت قيادة المخرج محمد سامي.

