نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة السويس تبدأ أولى خطوات التصدير الخارجي للصناعات البحرية بتوقيع عقد بيع قاطرتين لمجموعة NERI الإيطالية بقوة شد 90 طن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شراكة استراتيجية بين مصر وإيطاليا في مجال الصناعة البحرية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد بين مصنع مصر لبناء القاطرات ومجموعة NERI الإيطالية، لبيع قاطرتين بقوة شد 90 طن، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة وعدد من قياداتها.

وقع العقد السيد مصطفى الدجيشي، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، والسيد Piero NERI رئيس المجموعة الإيطالية، بحضور المهندس حسن كمال، عضو مجلس إدارة الشركة.

ثمار توطين الصناعة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هذا التعاقد يمثل شهادة ثقة عالمية في قدرات الصناعة البحرية المصرية، ويعكس يعد إنجازًا غير مسبوق يعيد الريادة للترسانات الوطنية ويضع مصر على خريطة المنافسة الإقليمية في مجال الصناعات البحرية.

مصنع مصر لبناء القاطرات.. نموذج ناجح للشراكة والتصنيع المتطور

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصنع مصر لبناء القاطرات، أحد الكيانات الصناعية التابعة لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، نجح في تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة في وقت قياسي لم يتجاوز عامًا ونصف العام، بفضل تطبيق أحدث نظم التصنيع البحري ومعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن المصنع ينتج القاطرات طراز “Rastar 3200-W”، التي تتميز بتصميم هندسي متطور يلائم العمل في الموانئ والقنوات البحرية ومهام الإنقاذ والخدمات الملاحية المتقدمة.

توسّع مستقبلي في بناء القاطرات وسفن الصيد

من جانبه، أوضح مصطفى الدجيشي، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، أن تسليم القاطرتين المتعاقد عليهما سيتم خلال الربع الأول من العام القادم، بالتوازي مع استكمال مشروعات بناء القاطرات من طراز “عزم” لصالح هيئة قناة السويس، إلى جانب مشروع بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار مزودة بأحدث منظومات الصيد والتجميد والتخزين.

رئيس مجموعة NERI الإيطالية: تعاون طويل المدى مع قناة السويس

وأعرب السيد Piero NERI، رئيس المجموعة الإيطالية، عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس وشراء قاطرتين من مصنع مصر لبناء القاطرات، معتبرًا التعاقد باكورة لشراكة استراتيجية مستقبلية مع الهيئة.

وأكد أن المجموعة تتطلع إلى توسيع التعاون في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الثقة التي تحظى بها قناة السويس كمؤسسة بحرية عالمية رائدة.

مجموعة NERI الإيطالية.. تاريخ عريق في الخدمات البحرية

وجدير بالذكر أن مجموعة NERI الإيطالية تأسست عام 1895، وتعد من أعرق الشركات البحرية الأوروبية المتخصصة في تشغيل وتأجير القاطرات وخدمات الإنقاذ البحري، والإطفاء، والرسو في الموانئ، وتعمل في العديد من دول البحر المتوسط.