ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرر امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الصف الخامس الابتدائي بجميع المواد

وجاء توزيع مقرر امتحان شهر أكتوبر 2025 للصف الخامس الابتدائي بجميع المواد كالآتي:

اللغة العربية: الوحده الأولى كاملة

النحو: المفعول به / المفعول به (المفرد وجمع تكسير)

اللغة الإنجليزية: 1 و2 و3 unit

الرياضيات: الوحدات 1 و2

العلوم: الوحدة الأولى (المفاهيم 1 و2 )

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى

تكنولوجيا المعلومات: المحور الأول (الدروس 1–5)

الدين الإسلامي: الموضوعان الأول والثاني العقيدة

المهارات المهنية: المحور الأول (الموضوعات 1–7)

جدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات شهر أكتوبر ستقيس مدى استيعاب الطلاب لما تم تدريسه داخل الفصول، بهدف المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لدعم العملية التعليمية في مراحلها المبكرة.