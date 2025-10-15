عاجل ـ “التموين” تطرح عبوة زيت جديدة سعة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية لتوسيع خيارات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية

أحمد جودة - القاهرة - تنويع المنتجات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي، عن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا للمستهلك النهائي، وذلك ضمن منظومة السلع التموينية، لتضاف إلى العبوة الحالية سعة 800 مللي المتاحة بسعر 30 جنيهًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنويع المنتجات التموينية وتوفير بدائل سعرية تتناسب مع احتياجات وقدرات المواطنين الشرائية.

استراتيجية لتوسيع قاعدة الاختيار وتحسين الخدمة التموينية

وأوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن طرح العبوة الجديدة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التموين الهادفة إلى تعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توسيع قاعدة الاختيار أمام المواطنين بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

مرونة أكبر وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأشار ناجي إلى أن تنويع العبوات والأوزان يحقق مرونة أكبر في إتاحة السلع التموينية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الشركة القابضة مستمرة في ضخ السلع التموينية بانتظام في جميع المحافظات عبر فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

التزام دائم بتطوير منظومة السلع التموينية وتحقيق الأمن الغذائي

وأكدت الشركة القابضة التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجية وزارة التموين التي تستهدف تطوير منظومة السلع التموينية وطرح منتجات آمنة مطابقة للمواصفات القياسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للدولة بشكل مستدام.