نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الخارجية الباكستانية: بدء هدنة مع طالبان الأفغانية اليوم لمدة يومين تمهيدًا لتسوية النزاع عبر الحوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان أفغانستان لمدة 48 ساعة تبدأ الساعة 6 مساء اليوم.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية، أنّ الجانبين سيبذلان جهودا مخلصة من خلال الحوار لحل النزاع.

الشرارة الأولى للمواجهات

وانطلقت شرارة المواجهات الأولى بين البلدين مساء السبت الماضي عندما أطلقت كابول عملية في خمس ولايات حدودية على الأقل.

وذكرت حكومة طالبان أنها هاجمت قوات الأمن الباكستانية "ردا على ضربات جوية نفّذها الجيش الباكستاني على كابول".

وتعهّدت إسلام أباد بالرد بقوة الأحد وأُعلن عن سقوط عشرات القتلى على جانبي الحدود.