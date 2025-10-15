العالم اليوم - تقارير إسرائيلية تكشف تضاربا بشأن فتح معبر رفح

انتم الان تتابعون خبر تقارير إسرائيلية تكشف تضاربا بشأن فتح معبر رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، الأربعاء، عن تضارب يخص قرار إسرائيل من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

فبينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن المعبر لن يفتح الخميس، قالت صحيفة "هآرتس" إنه سيفتح في اليوم المذكور.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدران لـ"رويترز" إنه من المتوقع معاودة فتح المعبر للسماح بعبور الأشخاص الخميس، مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي للمعبر.

ولم يحدد المصدران القيود التي ربما تطبق على الراغبين في السفر.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الأربعاء جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال محمد اشتية المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تتوقع الاضطلاع بدور مهم في غزة بعد الحرب، إلا أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب تهمشها في الوقت الراهن.

وسيطر الجيش الإسرائيلي في مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي القطاع.

وكان للمعبر دور محوري في إيصال المساعدات وإجلاء جرحى ومرضى خلال الحرب، في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة.

واستأنفت إسرائيل استعداداتها لفتح المعبر الأربعاء بعد خلاف على إعادة رفات رهائن، الذي هدد بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة الجيش الإسرائيلي التي تشرف على دخول المساعدات إلى غزة، في بيان لـ"رويترز": "سيعلن لاحقا عن موعد فتح المعبر أمام حركة الأفراد فقط".

وتتدفق شاحنات مساعدات لغزة عبر معابر أخرى.

وأكد اشتية أن الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح بفاعلية لا يزال ساريا.

وكان الاتفاق معلقا منذ مارس الماضي، بعد تجدد الأعمال القتالية.