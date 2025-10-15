الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب عدد من الأشخاص، الأربعاء، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة بطريق يؤدي لبلدة "كفرا" بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب.

إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرا جنوبي لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة على طريق بين بلدتي صديقين – كفرا، ما أدى إلى وقوع إصابات".

ولم تذكر الوكالة حتى الساعة 15.40 تغ، مزيداً من التفاصيل، فيما جرى تداول مقاطع مصورة تظهر وصول سيارات إسعاف الى المكان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.​​​​​​​