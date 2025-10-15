نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جنوب قطاع غزة مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين التابعة لقرى الأطفال (SOS) التي ترعى مئات الأطفال الذين فقدوا رعاية أحد الوالدين أو كليهما.

وشملت المساعدات المقدمة سلالًا غذائية وعبوات حليب للأطفال الرضع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة سكان القطاع.

وفي إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على الوصول إلى جميع الفئات الأكثر هشاشة، نسق المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، هذا التدخل الإغاثي بالتعاون مع إدارة القرى، لضمان توزيع المساعدات بصورة عادلة ومنظمة تلبي الاحتياجات الضرورية للأطفال والعائلات المقيمة هناك.

وثمّن المستفيدون هذه المبادرة الإنسانية، معبّرين عن امتنانهم العميق للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر ومساندتها الدائمة للأطفال والأسر في غزة، مؤكدين أن هذه المساعدات تمثل بارقة أمل جديدة وسط الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

يُذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا وصل منهما حتى الآن (68) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7،633) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما جرى تسليم (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك معدات لوجستية ومولدات كهرباء وصهاريج مياه، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.