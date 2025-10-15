العالم اليوم - مصادر: قوة فلسطينية من غزة ستدير معبر رفح تحت إشراف إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر مصادر: قوة فلسطينية من غزة ستدير معبر رفح تحت إشراف إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:20 مساءً - أكدت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية، الأربعاء، أن معبر رفح ستديره قوة فلسطينية محلية من غزة، حظيت بموافقة السلطات الإسرائيلية.

وشددت المصادر للقناة 14 الإسرائيلية، على أن "كل شيء سيجري تحت إشراف إسرائيل التي ستسيطر على كل ما يحدث عند المعبر"، مؤكدة أنه لن يفتح "إلا بموافقة إسرائيلية نهائية".

لكن القناة أفادت أن "الغزاوي الذي يرغب في مغادرة غزة سيلتقي غزاويا آخر عند المعبر".

كما أوضحت أن "قوة من الاتحاد الأوروبي ستعمل معهم أيضا" لإدارة المعبر.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية للقناة ذاتها، أن "قوة شرطة فلسطينية من سكان غزة الذين يعتقد أنهم موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، ستدير العمل في معبر رفح".

ووفقا لأحد كبار المسؤولين في رام الله، فإن هذه القوة متمركزة في غزة، ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال محمد اشتية المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية: "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تتوقع الاضطلاع بدور مهم في غزة بعد الحرب، إلا أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب تهمشها في الوقت الراهن.