العالم اليوم - كشف لغز "الجثة الخطأ" التي سلمتها حماس لإسرائيل.. لمن تعود؟

انتم الان تتابعون خبر كشف لغز "الجثة الخطأ" التي سلمتها حماس لإسرائيل.. لمن تعود؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - كشفت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، هوية الجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس مساء الثلاثاء، واتضح أنها ليست لرهينة إسرائيلي.

وكانت حماس سلمت إسرائيل 4 جثث مساء الثلاثاء، إلا أن الفحوص أثبتت أن 3 منها فقط تعود لرهائن إسرائيليين.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الجثة الرابعة تعود لفلسطيني يشتبه في تعاونه مع الجيش الإسرائيلي، قتل العام الماضي في غزة.

وقال بيان صادر عن المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، إن الجثة الرابعة التي تم استلامها "لا تطابق أي ملف لرهائن أو مفقودين إسرائيليين".

وأكد مسؤول أمني لاحقا لـ"يديعوت أحرنوت"، أن الجثمان يعود لشخص فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة، كان محتجزا سابقا لدى إسرائيل بتهم تتعلق بالأمن القومي.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية في غزة صورة للجثة، مشيرة إلى أنها تعود لشخص فلسطيني، إلى جانب صورة سلاح قالت إنه كان بحوزته.

وأوضح تحقيق استقصائي نشرته "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق هذا العام، أن القتيل "ليس جنديا، بل مدني فلسطيني كانت تحوم حوله شبهات التعاون مع إسرائيل".

وأكدت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الشخص المذكور كان قد اعتقل إداريا عام 2020 في سجن "عوفر" الإسرائيلي، على خلفية معلومات استخبارية سرية.

وذكر سكان من مخيم عقبة جبر في الضفة الغربية أنهم لم يروه منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنه ربما كان موجودا في غزة.

وقال أحد السكان: "رأينا صورته وتأكدت شكوك كثيرين هنا بأنه كان يعمل مع الجيش الإسرائيلي".