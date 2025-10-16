نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتحانات نص السنة 2026 قربت.. اعرف المواعيد الكاملة لطلاب المدارس والجامعات وجدول الإجازات الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التعليم تعلن الجدول الكامل.. مواعيد امتحانات نصف العام وإجازة منتصف السنة 2026

امتحانات نص السنة 2026 قربت.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وسط ترقب واسع من أولياء الأمور والطلاب لمعرفة مواعيد الامتحانات والإجازات الرسمية خلال العام.. امتحانات نص السنة 2026

مواعيد امتحانات نص السنة في المدارس

كشفت الوزارة أن امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ستبدأ يوم السبت 10 يناير 2026، على أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 17 يناير 2026، وتنتهي جميع الامتحانات يوم 22 يناير 2026.

وبعدها تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من السبت 24 يناير وحتى الخميس 5 فبراير 2026، ثم يعود الطلاب لاستئناف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026 في المدارس

التاريخ الحدث 20 سبتمبر 2025 انطلاق العام الدراسي الجديد 10 يناير 2026 بدء امتحانات صفوف النقل للفصل الأول 17 يناير 2026 بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 22 يناير 2026 نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول 24 يناير – 5 فبراير 2026 إجازة نصف العام الدراسي 7 فبراير 2026 بداية الفصل الدراسي الثاني 16 مايو 2026 امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 4 يونيو 2026 انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني 31 مايو 2026 بداية امتحانات الدبلومات الفنية 20 يونيو 2026 انطلاق امتحانات الثانوية العامة 11 يوليو 2026 نهاية العام الدراسي

موعد امتحانات نصف العام الدراسي في الجامعات 2026

من جانب آخر، أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن العام الجامعي الجديد يبدأ يوم السبت 20 سبتمبر 2025، على أن يمتد الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا.

وستبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات يوم السبت 3 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، ثم يحصل الطلاب على إجازة منتصف العام من 24 يناير حتى 5 فبراير 2026.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير 2026، على أن تُعقد امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو وفق طبيعة الدراسة بكل كلية.

استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها وضعت خطة لضمان انتظام الدراسة، تتضمن:

توزيع الكتب المدرسية بالكامل قبل بدء الدراسة.

تقليل الكثافة داخل الفصول بحيث لا تتجاوز 50 طالبًا.

تفعيل مجموعات التقوية المدرسية بأسعار رمزية لتخفيف العبء عن الأسر.

سد العجز في المعلمين من خلال التعاقد مع معلمي الحصة والاستعانة بالخبرات السابقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 80% لضمان احتساب أعمال السنة.

تطبيق نظام البكالوريا الجديد

وفي خطوة تطويرية مهمة، أعلنت الوزارة بدء تطبيق نظام البكالوريا المصري الجديد، الذي يمنح الطلاب مرونة أكبر في اختيار المسارات الدراسية، مع تقليل عدد المواد وزيادة التقييم المستمر طوال العام، بما يتوافق مع المعايير التعليمية الدولية.

أهمية إعلان المواعيد المبكرة

يُعد تحديد موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 خطوة مهمة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تنظيم خطة المذاكرة والاستعداد للامتحانات مبكرًا، بما يحقق توازنًا بين الدراسة والراحة النفسية قبل خوض اختبارات منتصف العام.