عاجل- مصر تشارك فى اجتماع "ويلتون بارك" للتحضير لمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة

أحمد جودة - القاهرة - شاركت مصر بوفد رسمي برئاسة السفير محمود عمر، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة فلسطين، في اجتماع فني غير رسمي نظمته مؤسسة "ويلتون بارك" البريطانية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، لبحث آليات التمويل المبتكرة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلفته الحرب وتكاليف إعادة الإعمار المرتفعة.

جاء الاجتماع برئاسة مشتركة بين مصر وبريطانيا وفلسطين، بمشاركة عدد من الخبراء في مجالات التمويل والاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الفنية المعنية من مختلف الدول والمنظمات.

ويعد هذا اللقاء خطوة تحضيرية مهمة ضمن الاستعدادات لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، والمقرر انعقاده في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، حيث ستسهم مخرجات اجتماع "ويلتون بارك" في إثراء النقاشات الفنية بالمؤتمر، خصوصًا في محور آليات التمويل والتعافي المبكر.

وخلال الاجتماع، أشاد المشاركون بالجهود المصرية البارزة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين تقديرهم لمبادرة مصر في إطلاق مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، وتطلعهم إلى المشاركة الفاعلة فيه.

وأكدت مصر، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، أنها تعمل على استكمال التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر القاهرة الدولي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة وشركاء السلام والتنمية الدوليين، بما يشمل الدول المانحة والمنظمات الأممية والإقليمية، والمؤسسات التمويلية الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويأتي هذا التحرك في إطار الخطة العربية الإسلامية وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبناء على الزخم الناتج عن قمة شرم الشيخ للسلام، ولضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.