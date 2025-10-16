أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الحكومة: طرح 785 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج يوم السبت المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة طرح 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من السبت المقبل 18 أكتوبر 2025.

ويتضمن الطرح وحدات سكنية فى 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.

وأضافت الوزارة أن سداد جدية الحجز سيبدأ يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة “بيتك في مصر“.

ويأتى الطرح الجديد من وحدات مبادرة "بيتك فى مصر" لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.