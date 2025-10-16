مقتل 34 مسلحاً باشتباكات شمال باكستان

مقتل 34 مسلحاً باشتباكات شمال باكستانأعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 34 مسلحًا على الأقل في اشتباكات بإقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان.

وذكر الجيش الباكستاني في بيان أن "قوات الأمن شنت عملية مداهمة بناء على معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين في (سبينوام) بمقاطعة وزيرستان الشمالية".

وأوضحت أنه تم تأكيد مقتل 18 مسلحًا خلال الاشتباكات العنيفة التي جرت بين قوات الأمن والمسلحين، مشيرة إلى تنفيذ عمليتين أخريين في مقاطعتي وزيرستان الجنوبية و(بانو) أسفرتا عن قتل ثمانية مسلحين في كل منهما أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.