المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب

المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباببلغ منتخب المغرب نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بفوزه بركلات الترجيح 5-4 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في نصف نهائي المنافسة.

تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 32 عن طريق ياسر زابيري من ركلة جزاء، قبل أن يدرك المنتخب الفرنسي التعادل في الدقيقة 59 عن طريق لوكاس ميشال.

وأصبح منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور مجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

كما بات ثاني منتخب عربي يصل لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد قطر في دورة 1981، وثالث منتخب أفريقي يحقق ذلك بعد غانا ونيجيريا.

ويواجه "أشبال الأطلس" في النهائي يوم الأحد المقبل منتخب الأرجنتين الذي تغلب على كولومبيا بهدف نظيف. في حين تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت القادم.