المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب
بلغ منتخب المغرب نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بفوزه بركلات الترجيح 5-4 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في نصف نهائي المنافسة.
تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 32 عن طريق ياسر زابيري من ركلة جزاء، قبل أن يدرك المنتخب الفرنسي التعادل في الدقيقة 59 عن طريق لوكاس ميشال.
وأصبح منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور مجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.
كما بات ثاني منتخب عربي يصل لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد قطر في دورة 1981، وثالث منتخب أفريقي يحقق ذلك بعد غانا ونيجيريا.
ويواجه "أشبال الأطلس" في النهائي يوم الأحد المقبل منتخب الأرجنتين الذي تغلب على كولومبيا بهدف نظيف. في حين تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.