ترامب: غدا لقاء زيلينسكي وقمة قريبة مع بوتين في بودابست

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع فلاديمير زيلينسكي محادثته الهاتفية التي أجراها اليوم الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" عن إجرائه محادثة هاتفية "مثمرة للغاية" مع نظيره الروسي، تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن النجاح في ملف الشرق الأوسط قد يسهم في تسريع مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع لمستشاريهما رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الجانب الأمريكي.

كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين ترامب وبوتين في العاصمة الهنغارية بودابست، لبحث إنهاء ما وصفه ترامب "بالحرب غير المجدية بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أنه سيلتقي زيلينسكي غدا في المكتب البيضاوي، لمناقشة محتوى محادثته مع بوتين وغيرها من المواضيع.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإحراز "تقدم كبير" خلال المحادثة الهاتفية، في إشارة إلى احتمالية تحقيق اختراق في الملف الأوكراني.

يذكر أن زيلينسكي كان قد صرح سابقا بأنه سيتوجه إلى واشنطن لبحث توريد صواريخ "توماهوك" لكييف مع ترامب.

ويشار إلى أن زيلينسكي طلب مرارا من الولايات المتحدة زيادة إمدادات صواريخ "باتريوت"، كما يطلب الآن تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف. فيما صرح الرئيس الأمريكي أنه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن صواريخ "توماهوك"، من المحتمل أن يناقش الأمر مع الرئيس الروسي.

وفي 6 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب أنه اتخذ فعليا قرارا بشأن إمكانية نقل هذه الصواريخ إلى الجانب الأوكراني، لكنه لم يوضح مضمون هذا القرار