العالم اليوم - السجن لمطربة روسية أدت أغنية "محظورة" في الشارع

انتم الان تتابعون خبر السجن لمطربة روسية أدت أغنية "محظورة" في الشارع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 11:18 مساءً - قضت محكمة في سان بطرسبرغ، الخميس، بسجن مطربة روسية شابة قدمت أغنية "محظورة" مناهضة للكرملين في شارع رئيسي.

وألقي القبض على ديانا لوجينوفا، وهي طالبة تدرس الموسيقى وتؤدي عروضا تحت اسم "ناوكو" مع فرقتها "ستوب تايم"، الأربعاء.

وجاء اعتقالها بعد أن انتشر عرض قدمته لأغنية شهيرة محظورة لمغني الراب الروسي المنفي نويز إم سي على منصات التواصل الاجتماعي الروسية.

وظهر في مقطع مصور مجموعة من الشباب يغنون مع لوجينوفا، التي تبلغ من العمر 18 عاما، في تحد علني نادر للسلطات الروسية.

ودانت المحكمة لوجينوفا بـ"تنظيم تجمع عشوائي تسبب في عرقلة وصول المواطنين إلى مترو الأنفاق"، وهي جريمة إدارية وليست جنائية.

وقالت شرطة المدينة إنه بعد قضاء 13 يوما في السجن، ستوجه اتهامات إدارية أخرى إلى لوجينوفا وهي "تشويه سمعة الجيش الروسي".