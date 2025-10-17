نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان على القمة الروسية الأمريكية المحتملة في هنغاريا، قائلا إن بكين تدعم كل الجهود لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا.

وقال جيان: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للأزمة وترحب بالحفاظ على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين العلاقات، وتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي أمس محادثة هاتفية هي الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية، واستمرت نحو ساعتين ونصف.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الأزمة الأوكرانية شكلت المحور الرئيسي للمحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب. كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في العاصمة الهنغارية بودابست.

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، أن المحادثة بين الرئسين الأمريكي والروسي كانت جيدة وبناءة للغاية. ووصف ترامب المحادثة الهاتفية بأنها "مثمرة للغاية" وتناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.