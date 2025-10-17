العالم اليوم - رسالة من حماس للوسطاء بشأن اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر رسالة من حماس للوسطاء بشأن اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - حثت حركة حماس الوسطاء، الجمعة، على استكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى حربا استمرت عامين.

وأكدت الحركة في بيان، على "ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكل لجنة إسناد مجتمعي، لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة".

وتأتي تصريحات حماس في وقت أكد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصميم على تأمين عودة جميع الرهائن، وذلك غداة إعلان الحركة أنها أعادت كل جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 20 نقطة الذي ينص على إعادة كل الرهائن، الأحياء والأموات، في مهلة 72 ساعة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي ظهر الإثنين.

وأكدت إسرائيل أن حماس تعرف مواقع دفن عدة رهائن، لكنها "لا تبدل مجهودا كافيا لانتشالها وتسليمها"، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر إسرائيلي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه قد يسمح لنتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".