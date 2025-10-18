العالم اليوم - حماس تتهم "السلطة" بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تتهم "السلطة" بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - اتهمت حركة حماس، مساء السبت، السلطة الفلسطينية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من حرب غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم: "السلطة لم تهتم بالأوضاع في غزة طوال العامين الماضيين، وظلت متفرجة، وتأمل في تحقيق مكاسب سياسية من الحرب".

وأضاف: "وعندما لم تفلح في ذلك، انتقدت الإجراءات الحكومية في غزة".

وتابع: "السلطة تبدو راغبة في استمرار حالة الفلتان بغزة ظنا منها أنها تحقق مكاسب سياسية، وهو سلوك انتهازي خارج الإجماع الفلسطيني".

ودعا قاسم "السلطة الفلسطينية إلى الكف عن هذا السلوك والانضمام إلى الجهود الوطنية التي تحمي السلم المجتمعي في قطاع غزة من الكارثة".

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم حماس أن الحركة "لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان".

وأبرز أن الحركة "وافقت على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة".

ودعا أيضا إلى "الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة".