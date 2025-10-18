بيراميدز يحقق اللقب الرابع فى تاريخه بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أكتوبر 2025 10:32 مساءً -

حقق فريق بيراميدز اللقب الرابع في تاريخه بعد الفوز بالسوبر الأفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

فوز بيراميدز بالسوبر الأفريقي هو ثاني ألقابه القارية، بعدما توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وخلال السنوات الأخيرة، حصد بيراميدز بطولة كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس القارات الثلاث، ليؤكد أنه بات رقمًا صعبًا في الكرة المصرية والعربية.

وكان بيراميدز قد توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما نال نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى:أحمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد الشيبي، محمود مرعي، احمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط:بلاتي توريه، وليد الكارتي، مهند لاشين.

خط الهجوم:أحمد عاطف “قطة”، فيستون ماييلي، مصطفى فتحي.

بينما جاء تشكيل فريق نهضة بركان بقيادة التونسى معين الشعبانى كالتالى :

حراسة المرمى: منير الكجوي.

خط الدفاع: عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت و أيوب خيري.

خط الوسط: حمزة الموساوي، لامين كمارا، وزين الدين مشاش.

الهجوم: منير شويعر، باول باسيني ويوسف مهري.