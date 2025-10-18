حماس: قرار نتنياهو إغلاق معبر رفح خرق لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أكتوبر 2025 11:32 مساءً -

أدانت حماس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمنع إعادة فتح معبر رفح البرى، معتبرة أنه يمثل خرقًا واضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وقالت الحركة فى بيان رسمى، إن قرار نتنياهو يعد تنكرًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل أمام الوسطاء والجهات الضامنة، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدى إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث فى قطاع غزة.

وأضافت حماس أن استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات يؤكد نواياه العدوانية، متهمة نتنياهو بأنه يواصل اختلاق الذرائع لتعطيل تنفيذ الاتفاق والتنصل من التزاماته.

وطالبت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعبر، وضمان التزامه الكامل ببنود الاتفاق الإنساني.