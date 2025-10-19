نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتجاجات ضد إدارة ترامب في المدن الأمريكية الكبرى تحت شعار: "لا ملوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت في عدد من المدن الأمريكية الكبرى يوم السبت مظاهرات الاحتجاج ضد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب تحت شعار: "لا ملوك في أمريكا".

وتجمع آلاف الأشخاص في كل من نيويورك وواشنطن وشيكاغو وغيرها من المدن الكبيرة، إضافة إلى مظاهرات في أوروبا تضامنا مع المحتجين في الولايات المتحدة.

ويدين منظمو الاحتجاجات ما وصفوه بـ "هجمات" الرئيس ترامب على الحقوق التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي. كما يتهمونه بالتوجهات الاستبدادية.

وقال المنظمون إن أكثر من 2500 فعالية احتجاجية من المقرر أن تجري اليوم السبت في كافة أنحاء الولايات المتحدة، ويتوقع مشاركة ملايين الأشخاص فيها.

وعشية المظاهرات تم وضع الحرس الوطني في حالة التأهب في عدد من الولايات، فيما تعهد منظمو الاحتجاجات بأن ستتسم بالطابع السلمي.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة تايمز سكوير بوسط نيويورك حاملين شعارات منددة بسياسات ترامب، خصوصا في مجال الهجرة، وبتصرفات الأجهزة الأمنية في العديد من الولايات حيث تم توقيف الكثير من الأشخاص للاشتباه بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن تجمع المحتجون أمام مقر وزارة العمل، ومن بينهم العديد من الموظفين السابقين في الأجهزة الحكومية الذين تم فصلهم تنفيذا لسياسات إدارة ترامب.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لن يظهر أمام الصحفيين اليوم السبت، حيث لا توجد أي فعاليات رسمية على جدوله اليوم، وأنه توجه إلى مقره في ولاية فلوريدا حيث يلعب الغولف.

وتعتبر الفعاليات الاحتجاجية تحت شعار "لا ملوك" أكبر موجهة من الاحتجاجات ضد سياسات إدارة ترامب منذ يونيو الماضي، حيث جرت مظاهرات ضد سياساته في مجال الهجرة في كاليفورنيا وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى.