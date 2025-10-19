نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: خروقات القوات الإسرائيلية شملت نشاطا خارج "الخط الأصفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حركة حماس، مساء الأحد، إن خروقات القوات الإسرائيلية شملت نشاطا خارج حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهمت حركة حماس، اليوم الأحد، إسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لتطبيق الاتفاق، ما يهدد بانهياره ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي بيان، أكدت الحركة أن إسرائيل لم تلتزم بإدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة، رغم التزام حماس الكامل بتنفيذ الاتفاق بدقة، وعدم تقديم الوسطاء أو الضامنين أي دليل على وجود خرق أو عرقلة من جانبها.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي خرق البروتوكول الإنساني المعتمد ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وتأخر وصول المساعدات.

كما اتهمت الحركة إسرائيل بالتعنت في تنفيذ بند الإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين، مشيرة إلى استمرار احتجازهم رغم مرور أيام على بدء تنفيذ الاتفاق.

واعتبرت حماس أن هذا التأخير يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقات المبرمة وللقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الأسرى.

وفي تصعيد للاتهامات، أشار البيان إلى أن القوات الإسرئيلية نكلت بجثامين القتلى، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"

ودعت الحركة المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ "العدوان المتواصل" وضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وختمت بيانها بالتأكيد على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار محتمل للاتفاق، محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات على الاستقرار الإقليمي، ومشددة على ضرورة تحرك الأطراف الدولية لضمان احترام التفاهمات الإنسانية والسياسية.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأنهى هذا الاتفاق الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى عامين بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع