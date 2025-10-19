العالم اليوم - مرشح المعارضة يهزم زعيم القبارصة الأتراك في الانتخابات

انتم الان تتابعون خبر مرشح المعارضة يهزم زعيم القبارصة الأتراك في الانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - هزم زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات، الأحد، على ما أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات.

وفاز بالانتخابات مرشح المعارضة توفان إرهورمان بحصوله على 62,76 في المئة من الأصوات في مقابل 35,81 في المئة لتتار، بحسب المصدر نفسه.

وقال إرهورمان، زعيم الحزب الجمهوري التركي الديموقراطي الاجتماعي: "لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات. نحن، الشعب القبرصي التركي، فزنا جميعا".

وتابع: "سأضطلع بمسؤولياتي، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، بالتنسيق مع جمهورية تركيا. لا داعي للقلق"، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من فوز مرشح معارض لسياساتها في شمال قبرص.

من جهته، علّق أردوغان بالقول: "أهنئ توفان إرهورمان، الذي انتُخب رئيسا اليوم وفقا للنتائج غير الرسمية للانتخابات.. سنواصل، نحن في تركيا، الدفاع عن الحقوق والمصالح السيادية لشمال قبرص، جنبا إلى جنب مع إخوتنا القبارصة الأتراك، في جميع المحافل".

وتوجّه الناخبون في شمال قبرص إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في انتخابات يُنظر إليها على أنها اختبار لإمكانية إحياء المحادثات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة المقسمة.

وفُتحت صناديق الاقتراع في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، وأغلقت في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وتواجه إرسين تتار، الذي يؤيد حل الدولتين، منافسه الرئيسي من يسار الوسط توفان إرهرمان الذي يفضل تجديد المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن تسوية اتحادية مع القبارصة اليونانيين.

ويرفض القبارصة اليونانيون موقف تتار المؤيد لحل الدولتين، بينما تشهد محادثات السلام جمودا منذ عام 2017.

ولا يحظى شمال قبرص سوى باعتراف تركيا.