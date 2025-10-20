العالم اليوم - أرباح البنك الأهلي السعودي ترتفع بـ 20% في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر أرباح البنك الأهلي السعودي ترتفع بـ 20% في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - قال البنك الأهلي السعودي الاثنين إن صافي أرباح الربع الثالث ارتفع 20 بالمئة تقريبا بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بأكثر من 10 بالمئة، مع انخفاض المصروفات التشغيلية.

وأعلن أكبر مقرض في السعودية من حيث الأصول في بيان أن صافي الأرباح العائدة للمساهمين سجل 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

وتجاوزت النتائج توقعات المحللين التي بلغت 5.45 مليار ريال وفقا لمتوسط التقديرات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتنفذ السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، خطة تحوّل شاملة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على عائدات النفط.

وانعكس الطلب على الائتمان لدعم البرنامج الطموح، الذي يتضمن خططا لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات مثل السياحة والصناعة التحويلية، على الميزانيات العمومية للبنوك السعودية ومنها البنك الأهلي السعودي.

ونما إجمالي أصول البنك 7.3 بالمئة إلى 1.21 تريليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعا بنمو محفظة التمويل والاستثمار.

وارتفعت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) في البنك الأهلي السعودي بنسبة 10.6 بالمئة إلى 725.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر، بينما نمت الودائع 0.8 بالمئة لتصل إلى 639.5 مليار ريال.