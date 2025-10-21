نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي: العلاقات المصرية القطرية في أفضل مراحلها.. والمسند: نتطلع لتوسيع التعاون مع مصر في الصحة والتنمية وتمكين الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مصر وقطر نجحتا في جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد أفضل مراحلها على الإطلاق، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقال مدبولي: «لولا الجهد الحثيث الذي بذلته مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما كنا وصلنا إلى نقطة إنهاء الصراع في غزة»، مؤكدًا استمرار التعاون بين البلدين خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، خاصة في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى من جانب الحكومة المصرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم الجهود الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

مدبولي يشيد بخبرة الوزيرة القطرية في الملف الإنساني

وأشار مدبولي إلى أن الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند كانت تتولى ملف المساعدات الإنسانية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قبل توليها منصبها الحالي، وهو ما يعزز من فعالية التعاون المصري القطري في القضايا الإنسانية والتنموية.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر الشقيقة على دعمها المستمر، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

المسند: نعتز بشراكتنا مع مصر وملتزمون بدعم الأشقاء في غزة

من جانبها، أعربت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن تقديرها لحفاوة الاستقبال من الحكومة المصرية، مؤكدة اعتزاز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، وحرصها على توسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة القطرية أن المساعدات الإنسانية القطرية تُنفذ عبر مؤسسات تنموية مثل صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، مشيرة إلى أن 30 ألف خيمة إيواء وصلت بالفعل إلى مدينة العريش تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، ضمن دفعة تشمل أكثر من 80 ألف خيمة قبل حلول فصل الشتاء.

وأضافت المسند أن التعاون بين قطر ومصر لا يقتصر على الدعم الإنساني، بل يمتد إلى مجالات الصحة، والعمل الخيري، وتمكين الشباب، والتوظيف، مؤكدة وجود اتفاقيات جاهزة للتوقيع بين البلدين، تشمل مشروع إنشاء مستشفى جديد في صعيد مصر ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات الصحية والتنموية.

اتفاق على تيسير الإجراءات وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على جاهزية الحكومة المصرية لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالمشروعات والاتفاقيات المشتركة، مثمنًا المبادرات القطرية في مجالات التنمية والصحة، ولا سيما مبادرة بناء مستشفى جديد في صعيد مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع سيتكامل مع جهود الدولة لرفع كفاءة الخدمات الصحية في محافظات الصعيد.