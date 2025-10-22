أحمد جودة - القاهرة - مصنع مصر لبناء القاطرات يواصل إنجازاته بتدشين "عزم ٣" و"عزم ٤" ضمن خطة تحديث الأسطول البحري

في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير الأسطول البحري المصري، نجح مصنع مصر لبناء القاطرات التابع لهيئة قناة السويس في تدشين القاطرتين الجديدتين "عزم ٣" و"عزم ٤"، بقوة شد تصل إلى ٩٠ طنًا، وغاطس يبلغ ٦ أمتار، وسرعة تشغيلية تصل إلى ١٢ عقدة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر فقط على تسليم القاطرتين السابقتين "عزم ١" و"عزم ٢"، في تأكيد جديد على كفاءة وقدرات الكوادر المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة بمعايير عالمية.

ومن المقرر أن يتم تدشين القاطرتين التاليتين "عزم ٥" و"عزم ٦" قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة بناء ١٠ قاطرات جديدة لتحديث أسطول الوحدات البحرية التابع لهيئة قناة السويس. كما يشمل البرنامج أيضًا تطوير أسطول الصيد المصري من خلال بناء ١٢ سفينة صيد حديثة للعمل في أعالي البحار، على أن يبدأ تدشينها بنهاية العام الجاري.

ويعكس هذا المشروع الطموح حرص هيئة قناة السويس على دعم الصناعات الوطنية المتخصصة في بناء السفن والقاطرات، بما يسهم في تعزيز القدرات البحرية المصرية، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع الحيوي.