نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لاستقبال حدث عالمي استثنائي مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية ضخمة تمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية.

من سيحضر احتفالية المتحف المصري الكبير؟

من المنتظر أن يحضر الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الدول والملوك والشخصيات الدولية، في مشهد يعكس مكانة مصر في حفظ التراث الإنساني.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن المتحف سيبدأ في استقبال الزوار رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، عقب انتهاء مراسم الافتتاح والعروض الفنية والفعاليات الثقافية التي ستُقام على هامش الحدث، مؤكدة أن المتحف سيُغلق مؤقتًا أمام الجمهور في الفترة من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025 لاستكمال التجهيزات اللوجستية والفنية.

ويُعد المتحف المصري الكبير أضخم متحف للآثار في العالم، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مراحل متعددة من التاريخ المصري القديم، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، إلى جانب صالة كبرى لعرض المومياوات الملكية، وقاعات تفاعلية تستخدم أحدث تقنيات العرض المتحفي في العالم.





وفيما يتعلق بالأنباء التي تم تداولها حول اعتبار يوم الافتتاح إجازة رسمية، أكدت مصادر حكومية أنه لم يُصدر حتى الآن أي قرار رسمي بمنح العاملين في القطاعين العام والخاص عطلة في هذا اليوم، رغم مطالبات إعلامية وشعبية بتحويل المناسبة إلى يوم وطني سنوي احتفاءً بأحد أهم الإنجازات الثقافية في العصر الحديث.

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، طالبت الإعلامية عزة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بمنح يوم الافتتاح إجازة رسمية، تقديرًا لقيمة الحدث الذي يضع مصر مجددًا في صدارة المشهد الحضاري العالمي.

أما عن أسعار الدخول والجولات الإرشادية داخل المتحف، فقد جاءت كالتالي:

تذاكر الدخول العامة:

المصريون البالغون: 200 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه

الأجانب: 1200 جنيه (نحو 25 دولارًا)

الأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه

الجولات الإرشادية داخل المتحف:

المصريون البالغون: 350 جنيهًا

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا

الأجانب: 1700 جنيه

الأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا