أحمد جودة - القاهرة - المتحف المصري الكبير يستعد لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ

في حدث غير مسبوق بتاريخ المتاحف حول العالم، يستعد المتحف المصري الكبير لافتتاح قاعاته المخصصة لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في مكان واحد، وذلك على مساحة تبلغ ٧٥٠٠ متر مربع، تضم أكثر من ٥٠٠٠ قطعة أثرية فريدة تم اكتشافها داخل مقبرة الفرعون الذهبي في وادي الملوك.

ويأتي هذا العرض التاريخي ليُجسّد إنجازًا أثريًا وسياحيًا ضخمًا، حيث يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويقع على مقربة من أهرامات الجيزة ليُكمل المشهد الحضاري الفريد لمصر القديمة.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار، تجمع بين التقنيات الحديثة في العرض المتحفي وأحدث أساليب الحفاظ على الآثار، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويُبرز جهود الدولة المصرية في حماية تراثها الإنساني وتقديمه للعالم بأبهى صورة.

ويأتي هذا الحدث بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تأكيدًا على الدور المحوري للمتحف في دعم الحركة السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والتاريخ.