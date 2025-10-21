نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوض أوروبي: الاتحاد قدم نحو 178 مليار يورو لأوكرانيا منذ 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل ما يقرب من 178 مليار يورو على أوكرانيا منذ بداية الصراع في 2022.

وأضاف المفوض في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل لأوكرانيا مساعدات بقيمة 178 مليار يورو، وهو مبلغ أكبر مما قدمته أي جهة أخرى في العالم لسلطات كييف".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، أن الدول الأوروبية وكييف تعدان مقترحا من 12 نقطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد ذكر في حديث تلفزيوني في بداية الشهر الحالي، أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم المالي لأوكرانيا بكميات ضخمة لا يمكن تصديقها.

وقال الوزير: "يتم تخصيص هذه الأموال ليس فقط للحرب، بل تُخصص أيضا لتمويل عمل الحكومة الأوكرانية. يجري تخصيص مبالغ وأموال طائلة لكل ذلك. باختصار، إنها عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية".

وأشار فيدان إلى أن السلطات الأوروبية تستخدم عامل أوكرانيا، فضلا عن حالات انتهاك المجال الجوي، كذريعة لشرح التغييرات في الميزانية للناخبين، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي.