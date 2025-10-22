الرياضة

أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكا: فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سعيد أوكا نجم الكرة المصرية السابق عن سر فشل انتقاله للأهلي وقتما كان لاعبا في صفوف حرس الحدود

وقال أوكا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي  فاوضني مرتين أثناء تواجدي في حرس الحدود وكنت قريبا للغاية من اللعب للأحمر 

واضاف:  إدارة الحرس رفضت رحيلي في ذلك التوقيت  بسبب تواجد جيل قوي ينافس على البطولات وإدارة الحرس رفضت التفريط في اي من عناصر الفريق الأساسية 

وأردف: وفي موسم ٢٠١٤ رفضت عرضا من الزمالك بسبب التزامي باتفاقي مع نادي سموحة عق بالعودة من ليرس البلجيكي 
وواصل: كتبت كتابي في يوم انضمامي لمنتخب مصر للمرة الأولى مع كابتن حسن شحاتة وجاءت بالصدفة دون اي ترتيبات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا