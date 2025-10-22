نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سعيد أوكا نجم الكرة المصرية السابق عن سر فشل انتقاله للأهلي وقتما كان لاعبا في صفوف حرس الحدود

وقال أوكا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي فاوضني مرتين أثناء تواجدي في حرس الحدود وكنت قريبا للغاية من اللعب للأحمر

واضاف: إدارة الحرس رفضت رحيلي في ذلك التوقيت بسبب تواجد جيل قوي ينافس على البطولات وإدارة الحرس رفضت التفريط في اي من عناصر الفريق الأساسية

وأردف: وفي موسم ٢٠١٤ رفضت عرضا من الزمالك بسبب التزامي باتفاقي مع نادي سموحة عق بالعودة من ليرس البلجيكي

وواصل: كتبت كتابي في يوم انضمامي لمنتخب مصر للمرة الأولى مع كابتن حسن شحاتة وجاءت بالصدفة دون اي ترتيبات