مدرب الاتحاد السابق: مباراة القمة أعادت الثقة للأهلي.. وزعيم الثغر سيعاني أمامه

أحمد جودة - القاهرة - تحدث احمد سعيد أوكا المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري السابق عن مواجهة الأهلي غدا في الدوري المصري الممتاز

وقال أوكا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مباراة الاهلي صعبة للغاية على الاتحاد، ومن بعد مباراة القمة أصبح هناك استقرار للأهلي

وأضاف: مباريات الفرق الكبرى مثل الاهلي والزمالك ومؤخرًا بيراميدز تكون صعبة امام الاتحاد وحالة اللاعبين نقطة فارقة ليلة المباراة

وواصل: الاتحاد في الفترة ليس في افضل أحواله وكنت اعمل مدربا عاما لفريق الاتحاد مع احمد سامي وأحمد سامي اعتذر بسبب تراجع النتائج وسوء التوفيق

وأردف: عانينا من العديد من الأزمات وكل الأندية بها أزمات وليس الاتحاد السكندري فقط وضيق الوقت لم يسعفنا خلال فترة تواجدنا مع الاتحاد السكندري وكنا نعلم الأزمات التي يعاني منها الاتحاد قبل تولي تدريب الفريق وبدأنا مع نادي الاتحاد بتواجد ١٦ لاعبا فقط ثم تعاقدنا مع لاعبين

واكمل: مجلس الاتحاد كان متمسك بنا ولكن احمد سامي فضل عدم الاستمرار والاتحاد السكندري به استقرار ولكن النتائج لم تخدم الفريق حتى هذه اللحظة وهناك لاعبين في الاتحاد يمكنهم ان يشكلون خطورة على الاهلي

واختتم أوكا تصريحاته قائلا: التعاقد مع جنش كان في محله وله دور كبير في أوضة اللبس وهو اضافة قوية لأي فريق