العالم اليوم - طحنون بن زايد يلتقي ويتكوف وكوشنر

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:24 مساءً - التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر خلال زيارتهما لدولة الإمارات.

وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم توصل إليه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشاد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بجهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الدور الكبير الذي قام به ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وبحث اللقاء سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.