العالم اليوم - روبيو: رئيس كولومبيا "مجنون"

انتم الان تتابعون خبر روبيو: رئيس كولومبيا "مجنون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء، إنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين واشنطن وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.

وذكر روبيو للصحفيين "أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأميركا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون".

وأضاف: "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية".

ماذا يحدث؟

وصل التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا إلى مستوى غير مسبوق بعد تصريحات حادة لترامب، الذي توعد كولومبيا بإنهاء المساعدات المخصصة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفرض رسوم جمركية عليها، متهما نظيره اليساري بأنه "زعيم تجارة مخدرات".

وردّ الرئيس الكولومبي بانتقاد حاد للحملة الأميركية في الكاريبي ضد تهريب المخدرات، متهما ترامب بـ"القتل" و"انتهاك سيادة كولومبيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية أن السفير دانييل غارسيا بينيا عاد إلى بوغوتا، مشيرة إلى أن حكومة بيترو ستصدر بيانات إضافية لاحقا.

وتُعدّ كولومبيا أكبر متلق للمساعدات الأميركية في أميركا الجنوبية، إذ حصلت عام 2023 على حوالى 740 مليون دولار، خُصص نصفها لمكافحة تهريب المخدرات.

لكن تبادل الاتهامات العلني بين الجانبين أوصل علاقاتهما، بحسب مراقبين، إلى أسوأ مستوى منذ عقود.

فالشهر الماضي، أعلنت واشنطن سحب تصنيف كولومبيا كحليف في الحرب على المخدرات، وردّت بوغوتا بوقف شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر مورّد لها.

ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2022، يدعو بيترو إلى تغيير جذري في مقاربة الحرب على المخدرات التي تقودها واشنطن، بالتركيز على معالجة الأسباب الاجتماعية للاتجار بالمخدرات بدلا من الاعتماد على القمع والإبادة القسرية للمحاصيل.

وخلال ولايته، زادت مساحات زراعة الكوكا، المادة الخام لإنتاج الكوكايين، بنحو 70 بالمئة وفق تقديرات الحكومة الكولومبية والأمم المتحدة.