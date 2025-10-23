العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 12:28 صباحاً - قالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة للعقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأضافت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي: "يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا للتو من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشرة".

وتابعت "بناء على ذلك، بدأنا إجراءات كتابية للحصول على موافقة المجلس. وفي حال عدم تلقي أي اعتراضات، سيجري اعتماد الحزمة غدا (الخميس) بحلول الساعة الثامنة صباحا".

وكانت سلوفاكيا آخر الدول المتحفظة على هذه الحزمة بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي على النص النهائي الأسبوع الماضي.

وطلب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو ضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ومواءمة أهداف المناخ مع احتياجات شركات صناعة السيارات والصناعات الثقيلة.

وقال دبلوماسي من سلوفاكيا إن مطالب بلاده وجدت استجابة من خلال بنود جديدة أضيفت إلى البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.

وتنص الحزمة الجديدة على إضافة قيود جديدة على سفر الدبلوماسيين الروس، وكذلك إدراج 117 سفينة أخرى من "أسطول الظل" الروسي، معظمها ناقلات نفط، ليصل إجمالي السفن إلى 558 سفينة.