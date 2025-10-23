العالم اليوم - ترامب يطرق باب بكين.. "الهدف" بوتين

انتم الان تتابعون خبر ترامب يطرق باب بكين.. "الهدف" بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ نظيره الصيني شي جين بينغ الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصّل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين".

وأضاف: "أعتقد أنّ بإمكانه ممارسة تأثير كبير، وبالتأكيد سنبحث ملف روسيا وأوكرانيا" في الاجتماع المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وستكون هذه أول قمة بين ترامب وشي منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وفيما خصّ العلاقات الثنائية، جدّد الرئيس الأميركي التعبير عن أمله بإمكانية التوصّل خلال هذه القمّة إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقال: "أعتقد أنّنا سنبرم اتفاقا"، مقلّلا من شأن قرار بكين فرض قيود صادراتها من المعادن النادرة.

وتصاعدت حدّة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أعلنت الصين قبل أسبوعين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والتكنولوجيات المتعلقة بها.