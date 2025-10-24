نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمّة ثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فشل قمة بودابست التي دعا لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، قبل أن يعلن تعليقها مؤخرا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول القمة: "لم يحدد أحد مواعيد دقيقة للقمة، ولم يتم الاتفاق عليها، ومن هذا المنطق، كان من الصعب جدا إفشال شيء لم يتم الاتفاق عليه بشكل محدد".

وأضاف: "ترامب وبوتين لا يريدان إضاعة الوقت عبثا، والاجتماع لمجرد الاجتماع".

وتابع: "الرئيس ترامب صرح بأنه في الوقت الراهن توقف عن التفكير في عقد القمة. ومع ذلك، كرر خلال اليومين الماضيين عدة مرات أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة لاحقا. هذه وجهة النظر يشاركها الرئيس بوتين أيضا، وأشار إلى ذلك شخصيا يوم أمس أثناء حديثه لوسائل الإعلام".