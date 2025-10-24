تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي.. الجزيرى وشيكو بانزا وشريف في الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

وكان الزمالك حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد القاهرة بنتيجة 6 - 0.